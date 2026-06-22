Así funciona el protocolo por tormentas eléctricas en el Mundial 2026

Las tormentas eléctricas y las descargas atmosféricas se han convertido en una preocupación recurrente en el desarrollo de los grandes torneos internacionales, y la Copa del Mundo no es la excepción. Esta circunstancia ya había generado complicaciones en el Mundial de Clubes, afectando a equipos, aficionados y a la organización del certamen.

En la ciudad de Charlotte, por ejemplo, el encuentro entre Chelsea y Benfica tuvo que ser detenido cuando apenas restaba un minuto para el final del tiempo reglamentario, evidenciando el impacto que puede tener la climatología en el fútbol moderno.

En la actual Copa del Mundo 2026, este protocolo se ha activado por primera vez este 22 de junio durante el partido entre Francia e Irak, marcando un precedente en el torneo.

El procedimiento es estricto e inflexible. En estos casos, la FIFA no tiene margen de decisión directa, ya que son las autoridades locales las que determinan la suspensión de los encuentros cuando se detecta la cercanía de una tormenta eléctrica o actividad peligrosa en la zona.

Una vez emitida la alerta, el partido se detiene de inmediato y se instruye a los espectadores a abandonar las zonas abiertas para resguardarse dentro del estadio o en áreas seguras.

En el caso específico de Filadelfia, el reglamento establece además que no se puede reanudar el juego hasta que hayan pasado al menos 30 minutos desde el último rayo detectado dentro de un radio de ocho millas alrededor del estadio.

Este tipo de medidas, que ya se habían aplicado en competiciones anteriores, reflejan la prioridad absoluta de la seguridad en eventos deportivos de alto nivel, incluso por encima del desarrollo normal de los partidos.

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