La Scaloneta “argentinizó” a un hincha austríaco y el momento se volvió viral

La fiesta de los hinchas argentinos volvió a ser protagonista fuera de la cancha. Durante el tradicional banderazo previo al partido de la Selección Argentina, un grupo de simpatizantes compartió un momento especial con un fanático austríaco que se encontraba en el lugar.

En medio de los cantos, la música y el ambiente festivo, los hinchas albicelestes invitaron al joven europeo a sumarse a la celebración. El simpatizante austríaco, que tiene enanismo, aceptó con entusiasmo la invitación y terminó siendo parte de la fiesta argentina.

Los fanáticos de la Scaloneta lo vistieron con prendas de la Selección Argentina y lo alzaron en hombros, generando una escena que rápidamente se volvió viral. Entre risas y cánticos, se escuchó la frase “el enano es argentino”, mientras el joven disfrutaba del momento rodeado de hinchas albicelestes.

El hecho ocurrió en la previa del encuentro ante Austria y reflejó una vez más el color, la pasión y el ambiente festivo que suele caracterizar a la hinchada argentina en cada cita mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play