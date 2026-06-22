Suspenden el partido Francia-Irak por tormenta eléctrica en Filadelfia

El inicio del segundo tiempo del partido entre Francia e Irak del Grupo I fue suspendido este lunes debido a una tormenta eléctrica en Filadelfia (Estados Unidos).

Justo al finalizar la primera mitad, la megafonía del estadio instruyó a los hinchas a "abandonar el área de asientos al aire libre y buscar refugio dentro del recinto".

Por protocolos de seguridad, una vez activado el aviso el partido debe pausarse al menos por 30 minutos.

Al descanso, Francia aventaja a Irak por 1-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé en el minuto 14.

Este es el primer partido que ha tenido que ser suspendido en esta Copa del Mundo a causa de la climatología, un tema que ha preocupado mucho debido a que gran parte de Estados Unidos es propensa a tormentas eléctricas en esta época del año.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS, en inglés) había activado un aviso de tornado para la zona de Filadelfia poco antes de la suspensión.

Mira la programación en Red Uno Play