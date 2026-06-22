"Es el dueño del mundo": Lionel Messi alcanza la cima de los principales récords de los Mundiales

No hay debate posible ya. Los números avalan una trayectoria única, probablemente irrepetible, porque Lionel Messi ya se ha encaramado a la cima de los principales récords de los Mundiales. Es el dueño del mundo.



Solo queda lejos de su alcance los tres títulos de Pelé, para maldecir aquella final en Maracaná, perdida contra Alemania. El resto los atesora. Más partidos, más minutos, más victorias, más goles, más contribución al gol (goles más asistencias)...



Atormentado durante años por la necesidad de conquistar un título mayor, fue la Copa América de Brasil 2020, celebrada en medio de unas gradas vacías por la Covid, la que destapó el tarro. O quizá antes, con la llegada al banquillo de Lionel Scaloni, el técnico que entendió cómo encontrar el ecosistema adecuado para rodear al genio. No se trataba de idolatrarlo, ni siquiera de acompañarlo con sus amigos, como en otras épocas.



Messi se encontró con un grupo que sabía que tenía una misión. Con jugadores como Enzo Fernández, que con 16 años le escribió una carta para pedirle que no dejase la selección, que estaban dispuestos a darlo todo para llenar el hueco que había en la vitrina de su capitán.



Y tras Maracaná, la 'Scaloneta' se acostumbró a ganar. Primero el Mundial, en Catar, con la mejor final posible Messi ante Mbappé, con triunfo de la vieja escuela.



Y luego, una segunda Copa América en Estados Unidos, con lágrimas incluidas por lesionarse en la final contra Colombia, que enjugó el gol de Lautaro Martínez.



Ahora, Argentina ha hecho honor en dos partidos a su condición de campeona, de máxima favorita. Dos partidos, dos victorias.



Messi, a su primer reto. Dos partidos, cinco goles para dejar atrás a Miroslav Klose -que de inmediato le felicitó-, para zanjar un debate que solo queda entreabierto a la espera de sabre si suma una nueva Copa del Mundo.



Cuando se cumplen 40 años del 'gol del siglo', en Argentina, y quizá también en el resto del mundo, ya no es necesario elegir entre Maradona o Messi. Hay sitio para los dos. EFE



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