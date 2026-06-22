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Mundial 2026

¡De la mano de Messi! Argentina vence a Austria y se clasifica a 16avos del Mundial (2-0)

Con un doblete, Messi se convierte nuevamente en la figura principal de la Albiceleste y conquista su segunda victoria en la Copa del Mundo.

Charles Muñoz Flores

22/06/2026 12:40

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Foto: AFP.
Texas, Estados Unidos

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Argentina supo ganar por 2 a 0 su partido frente a Austria, correspondiente a la fecha 2 del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA. Lionel Messi (37' 1T y 49' 2T) fue el autor de la victoria en el estadio Dallas de Argentina.

El delantero de Argentina Lionel Messi desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 8 del primer tiempo.

El protagonismo de Lionel Messi lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Argentina mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 7 veces al arco contrario y acertar 29 pases correctos.

También fue clave en el estadio Dallas, Enzo Fernández. El volante de Argentina se destacó frente a Austria ya que dio 62 pases correctos robó 3 pelotas y pateó 2 veces al arco.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en la línea defensiva; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada en el medio; y Lionel Messi y Lautaro Martínez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Ralf Rangnick se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Alexander Schlager bajo los tres palos; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba y Konrad Laimer en defensa; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Paul Wanner y Marcel Sabitzer en la mitad de cancha; y Michael Gregoritsch en la delantera.

Sigue minuto a minuto el duelo Argentina Vs Austria

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