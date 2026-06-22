Dos goles del argentino Lionel Messi decidieron este lunes la victoria por 2-0 de su selección contra la de Austria para ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, ya con 18 tantos, dos por delante de Miroslav Klose, y situar a la Albiceleste en los dieciseisavos de final.



Argentina suma seis puntos y Austria tiene tres, pero, a la espera del partido Jordania-Argelia y de la última jornada, que le pone más emoción en la recta final de la primera fase de la Copa del Mundo.

Lionel Messi, con goles en el minuto 38 y 95 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose.

El rosarino comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido dos nuevos tantos en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania.

- Los diez máximos goleadores de la historia de los Mundiales:

Lionel Messi (Argentina) 18 goles Miroslav Klose (Alemania)16 Ronaldo Nazário (Brasil) 15 Gerd Müller (Alemania) 14 Kylian Mbappé (Francia) 14 Just Fontaine (Francia) 13 Pelé (Brasil) 12 Jürgen Klinsmann (Alemania) 11 Sándor Kocsis (Hungría) 11 Grzegorz Lato (Polonia) 10

EFE

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