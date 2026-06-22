Buenas noticias: Fernando Gago recibe el alta médica tras sufrir un infarto

El técnico argentino Fernando Gago fue dado de alta este lunes, tras haber sido internado en la madrugada del pasado viernes luego de sufrir un infarto, informó el club Universidad de Chile en redes sociales, donde divulgó un comunicado de la clínica en la que fue atendido.





“Clínica Alemana informa que el señor Fernando Rubén Gago fue dado de alta durante la mañana de hoy para continuar su recuperación en su domicilio”, notificó el centro de salud.





El entrenador, de 40 años, fue intervenido al presentar una cardiopatía coronaria causada por la obstrucción de un tramo arterial clave para la irrigación del corazón, y ha respondido de forma favorable.





“Durante las últimas horas ha evolucionado favorablemente y sin complicaciones, por lo que el equipo médico determinó su alta”, agregaron.





A Gago le practicaron una angioplastia con implante intracoronario de stent, con la cual consiguieron restablecer el flujo sanguíneo, y permaneció hospitalizado durante el fin de semana.



El extécnico de Racing Club y Boca Juniors, sin embargo, se mantendrá en “seguimiento cardiológico” que se “realizará de forma ambulatoria”.



El problema de salud se presentó luego dirigir a la U de Chile en un partido reprogramado de la liga local, la noche del jueves, y le obligó a perderse el duelo por Copa Chile del domingo que dirigió su asistente el exjugador Fabricio Coloccini.



Los laicos ganaron por 4-1 a Santiago Wanderers, y Coloccini comentó a la prensa chilena que Gago estuvo pendiente del partido desde la clínica.





“Es un loco. En el entretiempo ya estaba llamando, quería saber cómo estábamos y lo que había visto desde la clínica. No se puede con él, quería estar presente. Nos comentó un poquito de lo que estaba viendo", confesó.





Gago tampoco podrá estar presente este miércoles en el partido en el que la U enfrentará a Unión La Calera, pero aún no se descarta que pueda regresar al banquillo el próximo domingo ante Unión San Felipe, ambos encuentros por Copa Chile.





"Él está loco por salir y estar con nosotros, con sus jugadores. Nosotros lo queremos de vuelta lo antes posible, pero lo más importante ahora es la salud, que se recupere bien, que esté lo más sano posible", añadió Coloccini. EFE

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