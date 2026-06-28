¿Quién es Lumumba Vea y por qué se perderá el partido decisivo de RD Congo?

Según la prensa internacional, "Lumumba Vea" no podrá asistir al partido entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El aficionado no obtuvo una visa para ingresar a Estados Unidos, por lo que no podrá alentar a su selección desde las tribunas.

Conocido por su inconfundible presencia en los estadios, "Lumumba Vea" es el apodo de Michel Kuka Mboladinga, un seguidor que se hizo famoso durante la Copa Africana de Naciones 2025. Su particular forma de apoyar a la selección congoleña consiste en permanecer inmóvil durante los encuentros, vestido con los colores nacionales y con un brazo levantado, en homenaje al líder independentista Patrice Lumumba.

El hincha sí pudo acompañar a la selección congoleña en su anterior compromiso mundialista, disputado en México. Sin embargo, el encuentro frente a Uzbekistán se jugará en territorio estadounidense, por lo que la falta de una visa le impedirá estar presente en uno de los partidos más importantes para el combinado africano.

La prensa internacional también señala que existe la posibilidad de que vuelva a intentar obtener el permiso de ingreso en caso de que la República Democrática del Congo avance a la siguiente ronda del Mundial.

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