Así vivió Cabo Verde el momento en que confirmó su histórica clasificación | VIDEO

Cabo Verde escribió una página histórica en el Mundial 2026 al clasificar por primera vez a la fase de eliminación directa. La celebración llegó de una manera tan angustiante como inolvidable: siguiendo desde la cancha el desenlace del partido entre Uruguay y España, resultado que definiría su futuro en el Grupo H.

Tras empatar sin goles frente a Arabia Saudita, los futbolistas caboverdianos permanecieron reunidos con los celulares en la mano, atentos a cada minuto del encuentro que se disputaba en simultáneo. La expectativa era máxima, ya que necesitaban un resultado favorable para asegurar el segundo lugar del grupo.

La tensión se mantuvo hasta el pitazo final. Cuando se confirmó el resultado que dejaba a Uruguay sin opciones de superarlos en la tabla, el equipo y la hinchada de Cabo Verde explotó de emoción.

Abrazos, gritos, saltos y lágrimas marcaron el festejo de los jugadores, que celebraron una clasificación histórica para el fútbol de su país. La alegría reflejó la magnitud de un logro que quedará grabado entre los momentos más importantes de Cabo Verde en una Copa del Mundo.

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