🔴Ahora| Sigue en vivo por Red Uno Jordania Vs Argentina (0-0)

La Albiceleste llega a este compromiso tras haber asegurado anticipadamente su clasificación y el liderazgo del Grupo C, mientras que los jordanos ya quedaron sin posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

La vigente campeona del mundo mostró credenciales de candidata en sus dos primeras presentaciones y afronta este duelo con los deberes hechos. En su debut superó con autoridad a Argelia por 3-0 y luego derrotó a Austria por 2-0. Con seis puntos y sin goles recibidos, la selección argentina ha contado con el liderazgo de Lionel Messi, quien continúa ampliando su legado como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Por su parte, Jordania llega a este duelo ya eliminada del Mundial. En el estreno fue derrotada por Austria por 3-1 y posteriormente volvió a perder frente a Argelia por 2-1. Sin unidades y sin posibilidades matemáticas de avanzar, el conjunto asiático intentará despedirse del torneo con una buena imagen ante el líder del grupo.

El encuentro será supervisado por István Kovács, el juez encargado.

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