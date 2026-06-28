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Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto del partido Argelia Vs Austria (0-0)

Argelia y Austria, frente a frente por seguir con vida en el Mundial 2026.

Martin Suarez Vargas

27/06/2026 22:00

Agregar Reduno en
Riyad Mahrez de Argelia y David Alaba junto a su compañero de Austria. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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Africanos y europeos llegan a esta última fecha peleando por el segundo boleto directo a los dieciseisavos de final. Además, el seleccionado que no logre avanzar como escolta todavía podría aspirar a un lugar entre los mejores terceros del torneo.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Argelia llega a esta definición tras recuperarse de un debut adverso frente a Argentina, que se impuso por 3-0. En la segunda jornada reaccionó a tiempo y derrotó a Jordania por 2-1, resultado que le permitió mantenerse en carrera por la clasificación.

Austria, en tanto, comenzó su participación con una victoria por 3-1 sobre Jordania, pero luego cayó por 2-0 ante Argentina en un duelo que podía asegurarle el pase anticipado a la siguiente ronda. El conjunto europeo depende de sí mismo para conseguir su boleto a 16avos.

Ilgiz Tantashev es el árbitro designado para controlar el partido.

Mira la programación en Red Uno Play

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