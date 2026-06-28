Neymar aprovechó su día libre para comprar un reloj de $us 1 millón

Neymar volvió a captar la atención durante la Copa del Mundo, esta vez por una actividad fuera del terreno de juego. En su jornada de descanso con la selección de Brasil, el atacante decidió recorrer la ciudad de Nueva York y realizó una compra de lujo que no pasó desapercibida.

El número 10 brasileño visitó la tienda de la firma Jacob & Company, una reconocida marca de relojes de alta gama fundada por Jacob Arabo en 1986. Durante su paso por la boutique, el jugador adquirió una pieza exclusiva cuyo valor rondaría el millón de dólares, según trascendió en las últimas horas.

En registros difundidos en redes sociales, se observa a Neymar junto al propio Jacob Arabo, quien destacó la relación cercana entre el futbolista y la marca. “Neymar, amigo de la marca desde hace mucho tiempo, logró encontrar tiempo para pasar por la boutique de Nueva York y comprar personalmente un reloj Jacob Arabo”, señaló.

La compra vuelve a reflejar la conocida afición del delantero por los relojes de lujo, una pasión que ha acompañado su carrera con una colección de piezas exclusivas adquiridas a lo largo de los años.

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