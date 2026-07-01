🔴Ahora | RD Congo sorprende, Cipenga anota ante Inglaterra (0-1)

Mientras los ingleses aseguraron el primer puesto del Grupo L con siete puntos, la República Democrática del Congo logró una clasificación histórica al avanzar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Inglaterra comenzó su recorrido con un triunfo por 4-2 sobre Croacia, luego igualó sin goles frente a Ghana y cerró la fase inicial con una victoria por 2-0 ante Panamá para quedarse con el liderazgo de su zona.

Campeona del mundo como anfitriona en 1966 tras vencer a Alemania Federal por 4-2 en la final, los Tres Leones volvieron a instalarse entre las cuatro mejores selecciones en 1990 y 2018. Además, alcanzaron los cuartos de final en otras cinco ediciones, consolidándose como una de las potencias históricas del torneo.

Por su parte, la República Democrática del Congo firmó una campaña inolvidable en el Grupo K. Debutó con un empate 1-1 ante Portugal, cayó por la mínima frente a Colombia y selló su clasificación con un contundente 3-1 sobre Uzbekistán. El conjunto dirigido por Fabio Cannavaro hizo historia al avanzar por primera vez a una fase de eliminación directa.

El combinado africano solo había participado anteriormente en un Mundial, en 1974 bajo el nombre de Zaire. En aquella edición perdió sus tres encuentros y finalizó el torneo sin convertir goles.

Inglaterra y la República Democrática del Congo nunca se enfrentaron en un partido oficial. El duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 marcará el primer antecedente entre ambas selecciones.

Adham Makhadmeh será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

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