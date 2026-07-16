Bota de Oro del Mundial: ¿Qué es y cuánto gana el máximo goleador?

La Bota de Oro es el reconocimiento que la FIFA entrega al máximo goleador de cada Copa del Mundo y es considerado uno de los premios individuales más importantes del fútbol. El galardón distingue al jugador que anota la mayor cantidad de goles durante el torneo y, en caso de empate, el ganador se define por el número de asistencias y, si la igualdad continúa, por la menor cantidad de minutos disputados.

Actualmente, Lionel Messi, de Argentina, y Kylian Mbappé, de Francia, lideran la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 8 tantos cada uno. Les sigue Erling Haaland, de Noruega, con 7 goles, aunque ya quedó eliminado del torneo. Entre los jugadores que aún continúan en competencia destacan Harry Kane y Jude Bellingham, ambos de Inglaterra, con 6 anotaciones cada uno.A diferencia de lo que muchos creen, conquistar la Bota de Oro no incluye un premio económico. La FIFA entrega el trofeo al goleador del Mundial, pero no otorga un bono, cheque o recompensa en efectivo por obtener esta distinción.

Los premios en dinero que reparte la FIFA están destinados a las federaciones de las selecciones participantes y no a los futbolistas de manera individual. Para el Mundial 2026, la selección campeona recibirá 50 millones de dólares, mientras que la subcampeona obtendrá 33 millones. En total, la FIFA distribuirá 655 millones de dólares entre las 48 selecciones que participan en el torneo.

La Bota de Oro se entrega desde el Mundial de España 1982. Inicialmente era conocida como el premio al Máximo Goleador y, desde 2010, lleva oficialmente el nombre de una marca muy reconocida.

En la Copa del Mundo 2026, la definición por este prestigioso galardón mantiene gran expectativa. Lionel Messi y Kylian Mbappé llegan como los principales aspirantes y el máximo artillero del torneo se conocerá tras la disputa de la gran final.

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