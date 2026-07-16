El gesto de Beckham al escuchar a Bizarrap cantar: "El que no salta es un inglés"

Bizarrap volvió a demostrar su pasión por la selección argentina durante la semifinal de la Copa del Mundo 2026. El reconocido productor musical asistió al estadio para alentar a la Albiceleste y terminó protagonizando uno de los momentos más comentados de la jornada al coincidir en el mismo palco que el exfutbolista inglés David Beckham.

En un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, se observa a Bizarrap cantando junto a los aficionados argentinos el tradicional cántico "El que no salta es un inglés", mientras Beckham permanecía a pocos metros con los brazos cruzados y un gesto serio. La reacción del excapitán de Inglaterra fue captada por las cámaras y no tardó en generar miles de reproducciones y comentarios.

Durante el encuentro, Beckham también celebró el gol de Inglaterra junto a su esposa, Victoria Beckham, aunque finalmente el combinado europeo terminó cayendo 2-1 ante Argentina, que remontó el marcador y consiguió el boleto a la final del Mundial.

No es la primera vez que Bizarrap acompaña a la selección argentina en esta Copa del Mundo. El productor ha estado presente en varios partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni y, en una de las jornadas del torneo, incluso entregó a Lionel Messi el reconocimiento como mejor jugador del encuentro.

El video del cántico desató un intenso debate entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos destacaron la espontaneidad del artista y su apoyo a la Albiceleste, otros consideraron que el gesto fue una falta de respeto hacia el exfutbolista inglés.

Con Argentina ya instalada en la final del Mundial 2026, se espera una importante presencia de artistas y figuras del espectáculo en el estadio de Nueva Jersey, donde la Albiceleste buscará conquistar un nuevo título frente a España.

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