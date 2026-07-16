El emotivo abrazo de Lautaro Martínez con sus hijos tras llevar a Argentina a la final del Mundial

Lautaro Martínez protagonizó uno de los momentos más emotivos tras la clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026. Después de convertirse en el héroe de la remontada ante Inglaterra, el delantero se dirigió a las tribunas del estadio de Atlanta para fundirse en un abrazo con sus hijos y su esposa.

En un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, se observa al atacante argentino subir hasta las graderías para reencontrarse con sus hijos, Nina y Theo, a quienes abrazó con evidente emoción. Segundos después, también celebró el histórico triunfo junto a su esposa, Agustina Gandolfo.

Lautaro fue el gran protagonista de la noche al marcar el gol de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra. El tanto llegó en el tiempo de descuento, a los 90+2 minutos, con un certero cabezazo tras un preciso centro de Lionel Messi, desatando la euforia de los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio.

Con ese gol, la Albiceleste selló una remontada memorable y aseguró su clasificación a la gran final del Mundial 2026, donde buscará levantar nuevamente el trofeo más importante del fútbol frente a España.

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