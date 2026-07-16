Sin anotar y pese a igualar con Mbappé, Messi es líder goleador por sus 2 asistencias

Si no anota, asiste y así mantiene su influencia gigante. Por este criterio Lionel Messi lidera este miércoles la clasificación de goleadores del Mundial de Norteamérica, pese a que ha marcado 8 goles, los mismos que suma el francés Kylian Mpbappé.

El diez y capitán argentino fue el autor de los dos pases que Enzo Fernández y Lautaro Martínez transformaron en gol para la remontada por 1-2 sobre Inglaterra en el partido de las semifinales jugado en Atlanta.

El astro, que cumplió 39 años el 24 de junio, anotó en la fase de grupos a Argelia (3), Austria (2), Jordania (1), en dieciseisavos a Cabo Verde (1) y en octavos a Egipto (1). Aunque no marcó en cuartos y semifinales, su presencia ha sido definitiva para sortear las dificultades y garantizar el avance de la Albiceleste.

Messi, máximo goleador de todas las copas con 21, uno más que Mbappé, ha repartido cuatro asistencias a lo largo del torneo.

Y el francés ha dado tres pases para gol.

Clasificación de goleadores del Mundial 2026

Con 4: Vinicius Junior (Brasil), Julián Quiñones (México) e Ismaila Sarr (Senegal).

Con 5: Mikel Oyarzabal (Francia) y Ousmane Dembélé (Francia)

Con 6: Jude Bellingham (Inglaterra) y Harry Kane (Inglaterra)

Con 7: Erling Haaland (Noruega)

Con 8: Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia).

Clasificación de los goleadores históricos:

Con 21: Lionel Messi (Argentina)

Con 20: Kylian Mbappé (Francia)

Con 16: Miroslav Klose (Alemania)

Con 15: Ronaldo Luiz Nazário de Lima

Con 14: Gerd Müller (Alemania)

Con 13: Just Fontaine (Francia)

Con 13: Harry Kane (Inglaterra).

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