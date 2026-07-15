Messi vs. Yamal, Sudamérica vs. Europa: España y Argentina definirán al campeón del mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 ya tiene a sus dos finalistas. Argentina, representante de la Conmebol, y España, representante de la UEFA, definirán al nuevo campeón del mundo este domingo en un duelo que será transmitido en vivo por la Red Uno de Bolivia y sus plataformas digitales.

La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, selló su clasificación a la final tras derrotar por 2-0 a Francia en las semifinales. Por su parte, Argentina aseguró su boleto luego de imponerse por 2-1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El encuentro enfrentará a dos de las selecciones más destacadas del torneo y tendrá como protagonistas a figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal, en un choque que también simboliza el duelo entre América y Europa por el título de la Copa del Mundo 2026.

La gran final se disputará este domingo y podrá seguirse en vivo por la Red Uno de Bolivia, así como a través de sus plataformas digitales.

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