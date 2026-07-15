[VIDEO] Red Uno presente en el cierre de práctica de Argentina

La selección de Argentina cumplió su última practicas esta jornada antes de enfrentar a Inglaterra y la Red Uno de Bolivia estuvo presente en la cobertura.

Será la cuarta semifinal mundialista para los Tres Leones, que buscarán acceder a una nueva final con la ilusión de conquistar su segunda Copa del Mundo, 60 años después del histórico título conseguido como anfitriones en 1966.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llega como uno de los invictos del certamen. Tras superar la fase de grupos, dejó en el camino a República Democrática del Congo y al anfitrión México para instalarse entre los cuatro mejores. En lo que va del torneo acumula cuatro victorias y un empate, con triunfos sobre Croacia (4-2), Panamá (2-0), RD Congo (2-1) y México (3-2).

Además, la victoria frente a Noruega en los cuartos de final le permitió encadenar cuatro triunfos consecutivos por primera vez en un Mundial desde la edición de 1966, cuando Inglaterra terminó levantando el único trofeo de su historia.

Es la sexta vez que la Albiceleste alcanza las semifinales y la segunda de forma consecutiva. En Qatar 2022, aplastó por 3-0 a Croacia y se quedó con su tercera estrella al vencer a Francia.

La Scaloneta mantiene un andar ideal en la defensa del título en este Mundial 2026, con pleno de victorias: 3-0 frente a Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 contra Jordania en la fase de grupos. En las llaves eliminatorias, el equipo superó por 3-2 a Cabo Verde en 16avos y a Egipto por el mismo marcador en octavos.

Bajo el mando de Lionel Scaloni, el equipo arrastra un récord histórico de 12 partidos seguidos anotando dos o más goles en Mundiales —superando la marca histórica que ostentaba Uruguay desde 1954—, en una racha demoledora que nació luego de la derrota en el debut de Qatar 2022 ante Arabia Saudita.

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