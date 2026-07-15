Desde Atlanta, Red Uno muestra el ambiente de la semifinal entre Inglaterra vs. Argentina (Video)

La expectativa aumenta en Atlanta, Estados Unidos, donde este miércoles Inglaterra y Argentina disputarán la segunda semifinal del Mundial 2026. Desde las primeras horas de la jornada, decenas de aficionados comenzaron a llegar a los alrededores del estadio, mientras los medios de comunicación de distintos países realizan la cobertura previa del esperado compromiso.

El enviado especial de la Red Uno, Pablo Bustillo, informó que el movimiento en la sede del encuentro es cada vez mayor, con hinchas de ambas selecciones que ya viven la emoción de un partido que definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo.

La Red Uno de Bolivia llevará una cobertura especial desde las 14:00 con todos los detalles de la previa, el ambiente en el estadio, el análisis de los equipos y las últimas novedades antes del inicio del encuentro.

El compromiso entre Inglaterra y Argentina está programado para las 15:00 (hora de Bolivia). Los televidentes podrán seguir la transmisión por la señal de Red Uno, además de sus plataformas digitales: la web reduno.com.bo, TikTok y YouTube.

Mira la programación en Red Uno Play