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Mundial 2026

¿Inglaterra o Argentina a la final? El veredicto de los hinchas en Red Uno

Los usuarios participan en el arte interactivo de Red Uno y eligen a la selección que, según su opinión, avanzará a la final del Mundial 2026.

Martin Suarez Vargas

15/07/2026 11:33

Agregar Reduno en
Foto: EFE.
Bolivia.

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Inglaterra y Argentina se enfrentan por el último boleto a la gran final de la Copa del Mundo 2026. Mientras se acerca el esperado encuentro, los internautas participan en la encuesta interactiva de Red Uno y comparten cuál consideran que será el rival de España en la definición del torneo, programada para este domingo a las 15:00 (hora de Bolivia).

Entre los comentarios de los usuarios, Fernando Estrada escribió:

"España jugará la final con Argentina". Por su parte, Mario Valverde comentó: "Intenté tres veces y me salió Argentina", acompañado de un emoji de una cara enojada.

En tanto, Emmanuel Soler manifestó: "Ojalá que clasifique Argentina, juegue la final y le gane a España". Arminda Suárez también respaldó a la Albiceleste al escribir: "Argentina ganará y será campeón". En contraste, María Aidee Cuéllar apostó por el conjunto inglés y comentó: "Inglaterra ganará hoy, señores, y será campeón".

Estos son solo algunos de los cientos de comentarios que los aficionados dejan en la encuesta de Red Uno, donde expresan sus pronósticos y apoyan a la selección que consideran favorita para alcanzar la final.

Recuerda que el partido entre Inglaterra y Argentina comenzará a las 15:00, con una transmisión especial de la Red Uno de Bolivia desde las 14:00. La cobertura podrá seguirse por televisión, TikTok, YouTube y la señal web de reduno.com.bo.

Mira la programación en Red Uno Play

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