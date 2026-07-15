¡Atención! El inesperado cambio que tendrá la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. La FIFA confirmó que el partido decisivo contará, por primera vez, con un espectáculo oficial de medio tiempo, una propuesta inspirada en el tradicional show del Super Bowl que combinará fútbol, música e impacto social.

El evento se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el estadio New York New Jersey y reunirá sobre el escenario a reconocidos artistas internacionales como Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber. El espectáculo será producido por Global Citizen y tendrá la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay. Además, contará con la participación de otros invitados especiales.

Para hacer posible el montaje y desmontaje del escenario, el descanso entre el primer y el segundo tiempo será ampliado de los tradicionales 15 minutos a un intervalo estimado de entre 25 y 30 minutos. Aunque el show musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos, el tiempo adicional permitirá desarrollar toda la producción antes de la reanudación del encuentro.

Más allá del entretenimiento, el espectáculo también tendrá un objetivo benéfico. La FIFA y Global Citizen impulsan el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y generar más oportunidades para niños y jóvenes a través del fútbol. Como parte de este proyecto, un dólar de cada entrada vendida para el Mundial será destinado a ese fondo.

Con esta innovación, la final del Mundial 2026 ofrecerá una experiencia inédita para millones de aficionados, al unir el deporte y la música en uno de los eventos más vistos del planeta.

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