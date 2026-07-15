¿Por qué Francia fue eliminada del Mundial si era favorita al título?

Bernardo Aguirre, integrante del cuerpo técnico de la selección boliviana de fútbol, analizó la sorpresiva eliminación de Francia a manos de España en las semifinales del Mundial 2026. El seleccionado galo, considerado uno de los grandes favoritos para conquistar la Copa del Mundo, cayó por 2-0 y se despidió del torneo.

Aguirre destacó que el éxito de España se basó en la claridad de su propuesta futbolística y en el dominio del mediocampo.

"España viene mostrando desde hace muchos años una idea de juego muy clara y bien definida. La clave está en el mediocampo, donde Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo controlan el ritmo del partido y marcan la diferencia", señaló.

Sobre Francia, el integrante del cuerpo técnico de la Verde reconoció el potencial ofensivo del conjunto dirigido por Didier Deschamps, pero aseguró que España logró neutralizar sus principales fortalezas.

"Francia demostró durante el torneo que era una selección muy fuerte y con mucho poder de gol. Tiene jugadores rápidos por las bandas, por el centro y es muy peligrosa en ataque. Sin embargo, España le quitó la posesión del balón y, sin la pelota, es muy difícil que pueda desarrollar su juego", explicó.

Asimismo, resaltó la preparación táctica del combinado español y consideró que fue determinante para alcanzar la final.

"España tiene una idea muy sólida, un plan de juego bien trabajado y lo ejecutó a la perfección. Tácticamente superó a Francia, cerró las líneas de pase, evitó que se generaran los duelos individuales donde los franceses son más fuertes y controló el partido de principio a fin", afirmó.

España selló su clasificación a la gran final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro, tras un rápido contragolpe.

Mira la programación en Red Uno Play