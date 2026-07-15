¿Por qué Inglaterra oculta su única estrella de campeón mundial en su camiseta?

La camiseta de la selección de Inglaterra tiene un detalle que llama la atención en cada torneo internacional: la estrella que representa su único título mundial no luce de manera destacada, sino que aparece integrada al diseño del uniforme, casi imperceptible para los aficionados.

El combinado inglés conquistó la Copa del Mundo en 1966, cuando fue anfitrión del torneo y derrotó a Alemania Federal en una final disputada en el estadio de Wembley. Desde entonces, esa es la única estrella que acompaña al escudo de los tres leones.

A diferencia de otras selecciones campeonas, que suelen mostrar sus estrellas de forma visible como símbolo de sus conquistas, Inglaterra adoptó desde 2009 un diseño en el que la estrella mantiene el mismo tono o un color similar al de la camiseta. Esta característica se mantuvo incluso para el Mundial 2026.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) nunca explicó oficialmente el motivo del cambio, por lo que surgieron diferentes interpretaciones. Una de las versiones apunta a una decisión estética de la marca deportiva para mantener un escudo monocromático, mientras que otra teoría sostiene que podría tratarse de una forma de reducir la presión sobre las nuevas generaciones de futbolistas ingleses.

Sin embargo, entre los aficionados también existe una teoría vinculada a la historia del fútbol. Algunos relacionan este detalle con la polémica final del Mundial de 1966, en la que Inglaterra venció a Alemania Federal con un gol de Geoff Hurst durante el tiempo suplementario que hasta hoy genera debate.

Aquel tanto, que significó el 3-2 parcial para los ingleses, fue validado por el árbitro suizo Gottfried Dienst tras consultar con el juez de línea soviético Tofiq Bakhramov. Las imágenes y estudios posteriores mantuvieron la discusión sobre si el balón había cruzado completamente la línea de gol.

Pese a las diferentes versiones, lo cierto es que Inglaterra mantiene una tradición particular: su estrella mundialista está presente, pero lejos de destacar como ocurre con otras selecciones campeonas. El detalle se convirtió en una de las curiosidades que rodean al equipo inglés antes de una nueva lucha por conquistar su segundo título mundial.

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