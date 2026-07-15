Abrazos, sonrisas y euforia: así celebró la Familia Real el triunfo de España sobre Francia

En Dallas, en Madrid y también en la Casa Real. La euforia se desató en todos los rincones del planeta por la clasificación de España a la final del Mundial 2026, con una contundente victoria ante Francia (0-2) que la Familia Real no quiso perderse.

La Familia Real vivió la semifinal desde casa

Los reyes Felipe VI y Letizia, así como sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, disfrutaron de las semifinales por televisión y vibraron con la Roja: el monarca festejó los tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro con los brazos en alto, antes de fundirse en un abrazo con Leonor; lo mismo hizo doña Letizia, que estrechó a la infanta Sofía.

A las dos integrantes más jóvenes de la Familia Real, además, se las vio nerviosas durante el partido, con la heredera al trono agarrando la mano de su padre y de su hermana, que miraba la pantalla con gesto de máxima concentración.

"¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!", celebró la Casa Real un mensaje publicado en sus redes sociales, junto a un vídeo de los reyes y sus hijas.

España a la final del Mundial

Con una magnífica actuación colectiva y los goles de Mikel Oyarzábal, de penalti en el primer tiempo, y Pedro Porro tras el descanso, la selección española de Luis de la Fuente le amargó la fiesta nacional a Francia y se clasificó a la final del Mundial.

La Roja buscará su segunda estrella el próximo domingo, 19 de julio, en el estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante el vencedor de la segunda semifinal, Inglaterra o Argentina.

Fuente: 20minutos

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