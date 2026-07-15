🔴Ahora| Inglaterra vs. Argentina: En VIVO por Red Uno (0-0)

El cotejo correspondiente a la llave 2 del Mundial se juega hoy a las 15:00 (hora de Bolivia) en el estadio Atlanta.

Argentina e Inglaterra reeditarán en semifinales una de las rivalidades más emblemáticas de los Mundiales, con el imborrable recuerdo de México 1986 y los históricos goles de Diego Armando Maradona.

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Así llega Inglaterra

Será la cuarta semifinal mundialista para los Tres Leones, que buscarán acceder a una nueva final con la ilusión de conquistar su segunda Copa del Mundo, 60 años después del histórico título conseguido como anfitriones en 1966.

Así llega Argentina

Es la sexta vez que la Albiceleste alcanza las semifinales y la segunda de forma consecutiva. En Qatar 2022, aplastó por 3-0 a Croacia y se quedó con su tercera estrella al vencer a Francia.

La Scaloneta mantiene un andar ideal en la defensa del título en este Mundial 2026, con pleno de victorias: 3-0 frente a Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 contra Jordania en la fase de grupos. En las llaves eliminatorias, el equipo superó por 3-2 a Cabo Verde en 16avos y a Egipto por el mismo marcador en octavos.

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