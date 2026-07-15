Intentan robar la casa de Lamine Yamal tras la victoria de España ante Francia

La celebración por la clasificación de España a la final del Mundial 2026 quedó marcada por un incidente fuera de las canchas. Horas después del triunfo de la selección española ante Francia, se registró un intento de robo en la vivienda de Lamine Yamal, ubicada en Esplugues de Llobregat, en las afueras de Barcelona.

De acuerdo con reportes de medios catalanes y fuentes policiales, dos individuos que llevaban el rostro cubierto intentaron acceder a la propiedad al escalar el muro que rodea la residencia del futbolista.

El ingreso no llegó a concretarse debido a la intervención del personal de seguridad privada que se encontraba en el lugar. Al ser descubiertos, los sospechosos decidieron abandonar la zona y escapar.

Los Mossos d’Esquadra, policía autonómica de Cataluña, confirmaron que investigan una tentativa de robo en esa área, aunque no revelaron oficialmente la identidad del propietario por motivos de privacidad.

La vivienda donde ocurrió el hecho es conocida por haber pertenecido anteriormente al exfutbolista Gerard Piqué y a la cantante Shakira durante la etapa en la que ambos vivían en Barcelona.

Los robos o intentos de ingreso a domicilios de futbolistas se han convertido en una situación recurrente en los últimos años. Jugadores como Karim Benzema, Rodrygo y Dani Carvajal también fueron víctimas de hechos similares en sus residencias.

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