Graban a Yamal molesto con Flick tras el partido ante el Atlético

Lamine Yamal, delantero del Barcelona, se vio visiblemente molesto con el entrenador Hansi Flick al concluir el partido ante Atlético de Madrid, que terminó 2-1 a favor del equipo catalán. El último tanto del encuentro fue obra de Robert Lewandowski, pero la atención se centró en la reacción del joven jugador.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia cómo Flick intenta saludar a Yamal tocándole el pecho en señal de cordialidad, pero el futbolista aparta la mano y se retira mostrando su frustración. La situación llamó la atención de seguidores y medios deportivos, generando especulaciones sobre la relación entre el atacante y el entrenador.

Barcelona se prepara ahora para enfrentarse nuevamente al Atlético de Madrid, esta vez en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El duelo de ida se disputará este miércoles 8 de abril desde las 15:00 en el Camp Nou, con la expectativa de que la tensión entre Yamal y Flick no afecte el rendimiento del equipo en la competición europea.

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