El Inter Miami empata en la inauguración de su estadio y el LAFC arrasa para seguir líder

El Inter Miami empató este sábado a 2 contra el Austin en una noche marcada por la inauguración de su nuevo hogar, el Nu Stadium, en una jornada de la MLS que también registró la goleada del LAFC por 6 a 0 ante el Orlando City para seguir líder en el Oeste.

Además, el Nashville, líder del Este, cayó 1 a 0 a domicilio contra el Chicago Fire y el partido entre el Toronto FC y el Colorado Rapids, que culminó con 3 a 2, acabó con 19 jugadores sobre el terreno de juego.

La noche también dejó los goles de los españoles Sergi Solans, para el Real Salt Lake, y Sergi Palencia para el LAFC, o del ecuatoriano Patrickson Delgado en la goleada del Dallas al DC United por 0 a 4 en la capital estadounidense.

Fiesta agridulce en Miami

El Inter Miami empató a 2 contra el Austin en el estreno de su nuevo estadio permanente, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, en un encuentro especialmente centrado en la fiesta previa al partido, y en el que el club liderado por Lionel Messi no despertó hasta la segunda mitad.

El Inter Miami gozó de las mejores oportunidades en los segundos 45 minutos y estuvo a punto de llevarse el triunfo con un gol anulado a Luis Suárez en el 90, pero su posición adelantada descontó el tanto del marcador.

Antes, Messi igualó con un remate de cabeza el gol inicial del Austin, que inauguró la cuenta oficial en el Nu Stadium, pero un resbalón suyo dio pie al segundo tanto de los texanos recién iniciada la segunda mitad.

La noche giró, quizás demasiado, en torno a la inauguración del estadio, un acto para el que el Inter Miami no escatimó esfuerzos y que contó con la interpretación del himno del cantante Marc Anthony, fuegos artificiales y unas palabras de los cofundadores del club, los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham que retrasaron media hora el inicio del encuentro.

El Inter Miami es actualmente cuarto en el Este, con once puntos en seis partidos, aunque cinco de ellos han sido a domicilio.

El LAFC se mantiene a la cabeza del Oeste

El equipo angelino arrolló al Orlando City con cinco goles en la primera parte, gracias a un triplete de Denis Bouanga, un gol de Palencia y otro en propia puerta de David Brekalo, lo que les permite mantenerse al frente de la Conferencia Oeste.

El surcoreano Heung-min Son asistió en cuatro de esos goles en el primer tiempo, un hito que solo había logrado Messi, según cifras de la MLS.

El LAFC es el equipo con más puntos de la MLS, con 16 unidades, y solo cedió un empate contra el Austin en el último partido.

El balance es demoledor para los angelinos, que suman 14 goles a favor y ninguno en contra, incluida una goleada por 3 a 0 contra el Inter Miami en la primera jornada.

El Nashville pierde el invicto

El Nashville, líder en el Este con 13 puntos, perdió la imbatibilidad tras perder 1 a 0 contra el Chicago Fire en la ciudad del viento, fruto de un gol en el segundo 17 de encuentro del danés Philip Zinckernagel.

El delantero ayudó a recuperar un balón en la presión contra el Nashville para anotar el tanto más rápido en la historia del Chicago Fire, y el décimo de la MLS.

Esta es la primera derrota del Nashville en lo que va de MLS, aunque se mantiene a dos puntos de distancia de sus perseguidores en el Este.

El Chicago Fire, que dominó en la primera mitad y sobrevivió en la segunda, es quinto en el Este con 10 unidades.

El Toronto-Colorado Rapids acaba con 19 jugadores

El partido entre el Toronto FC y el Colorado Rapids culminó con 3 a 2 y 19 jugadores sobre el terreno de juego, después de que el árbitro mostrara una tarjeta roja directa a cada equipo y una por doble amarilla a los visitantes.

Una entrada a destiempo que acabó con los tacos de Jackson Travis sobre el tobillo de un jugador local motivó la primera expulsión en el minuto 37, mientras que una jugada de último defensor motivó la segunda, recién iniciada la segunda mitad, y dio lugar al primer gol de los de Colorado.

La tercera llegó en el 73, cuando el venezolano Miguel Navarro cortó una jugada peligrosa y vio la segunda amarilla con 1-2 en el marcador.

Poco después llegó el tanto del empate, fruto de una pifia del guardameta del Colorado Rapids, Zack Steffen, que quiso controlar con el muslo una cesión por alto de su defensa, pero midió mal y el balón entró en la portería.

También este sábado, el Salt Lake derrotó 3-1 al Kansas City con gol del español Sergi Solans y el Dallas goleó 0 a 4 al DC United con el ecuatoriano Patrickson Delgado como goleador.EFE

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