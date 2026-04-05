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Regreso emotivo: Lampe pisa la Bombonera tras su etapa en Boca Juniors

El arquero boliviano regresó al mítico estadio argentino con Bolívar y revive su breve pero significativa etapa en Boca, donde fue parte del plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores 2018.

Martin Suarez Vargas

05/04/2026 16:35

Carlos Lampe en el estadio La Bombonera de Boca Juniors. Facebook Carlos Lampe.
Argentina.

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Carlos Lampe volvió este fin de semana a la Bombonera para enfrentar al local en la previa de un nuevo compromiso internacional con Club Bolívar. El portero compartió fotografías y emociones al visitar nuevamente el emblemático estadio donde vivió uno de los momentos más importantes de su carrera.

En 2018, Lampe fue fichado a préstamo por Boca Juniors para reforzar el equipo en la recta final de la Copa Libertadores. Formó parte del plantel que alcanzó la final contra River Plate, disputada en el Santiago Bernabéu debido a los incidentes previos en Argentina. Sin embargo, el arquero boliviano no llegó a debutar y permaneció en el banco de suplentes durante toda la competición.

A pesar de no jugar la definición en Madrid, Lampe recuerda con orgullo su paso por uno de los clubes más emblemáticos de Sudamérica. Su regreso a la Bombonera con Bolívar refleja la conexión que mantiene con Boca Juniors y la importancia de esa experiencia en su trayectoria internacional.

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