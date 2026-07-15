Hay abrazos que valen más que mil palabras, gestos que logran detener el tiempo incluso en medio del ensordecedor festejo de un estadio colmado. Tras consumarse el pase de Argentina a su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue testigo de una imagen que ya recorre el continente de punta a punta y que resume la esencia de este ciclo: el conmovedor y viral abrazo entre Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Fueron diez segundos. Diez segundos de absoluto silencio entre el capitán y el estratega, con los ojos cerrados, ajenos al ruido exterior y dejando que el llanto y la emoción contenida hablaran por ellos. En ese instante se sintetizaron años de batallas, dudas, glorias y, sobre todo, una lealtad inquebrantable que ha vuelto a llevar a la Albiceleste a las puertas de la gloria máxima.

"Somos únicos, y no es arrogancia"

Al borde del campo de juego, la emoción desbordó por completo a un Scaloni visiblemente quebrado por el esfuerzo físico y mental de sus dirigidos. Tras otra muestra de carácter y mística que permitió revertir el marcador frente a Inglaterra en apenas siete minutos de locura —gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez—, el seleccionador no pudo contener las lágrimas, informa la agencia EFE.

"Somos únicos, y no es arrogancia. Este grupo no deja de sorprenderme", confesó el DT con la voz entrecortada por el llanto. "Lo que demuestran estos jugadores es increíble. Después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran en la cancha".

Scaloni, el hombre que ya guio al equipo a la cima en Catar hace cuatro años, apeló a la fibra más íntima del futbolista sudamericano para explicar la hazaña:

"La camiseta lo amerita: dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como nadie. Esta gente nos llevó a ganar el partido. Estamos agradecidos a la gente que nos acompañó".

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni (izq.), y Lionel Messi se abrazan tras ganar el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La gran cita con la historia

El abrazo entre Messi y Scaloni no es solo una muestra de afecto; es el sello de un pacto que mantiene a un país y a toda Sudamérica expectante. Dentro de cuatro días, en una final que promete paralizar al planeta fútbol, Argentina se medirá ante la joven y poderosa selección de España buscando revalidar su corona mundial.

El camino no ha sido fácil, pero como bien lo demostraron el capitán y su técnico en ese abrazo que hoy conmueve al continente, la Albiceleste juega con el corazón en la mano y el alma entregada a su gente.

Vive la gran final en vivo

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