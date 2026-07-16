El emotivo llanto de Lautaro tras derribar a Inglaterra en semifinales

El delantero Lautaro Martínez se vistió de héroe indiscutible al marcar el agónico gol con el que la Selección Argentina venció a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo. Con este histórico resultado, el combinado albiceleste asegura su boleto a la final, donde se medirá cara a cara contra España el próximo domingo a las 15:00 horas.

Entre la gloria y el amor familiar

Visiblemente conmovido tras el silbatazo final, el atacante no ocultó las lágrimas al recordar los sacrificios de su infancia y el apoyo incondicional de sus seres queridos.

“Es muy fuerte esto. Siempre soñé con hacer este gol. Para mi vieja también, desde que me fui a Racing, jamás dejó de tender mi cama y eso para mí vale más que un gol, que una final. Tengo a mis dos hijos que me han cambiado la vida desde que han llegado. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, confesó el goleador.

“Lo soñé, yo te juro. Yo dije que iba a entrar e iba a ganar. Ahora que estoy más tranquilo, este equipo sigue demostrando de qué está hecho”, sentenció el jugador de cara al gran desafío que les espera en la final.

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