Lionel Messi rompe el silencio tras clasificar a Argentina a la final del Mundial

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 desató la euforia de millones de hinchas y también motivó un emotivo mensaje de Lionel Messi en sus redes sociales, donde destacó el esfuerzo del equipo y agradeció el apoyo incondicional de la afición.

"A LA FINAL!!!!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Vamos Argentina carajo!!!! #TodosJuntos", escribió el capitán argentino tras el encuentro.

El mensaje llegó horas después de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, en un intenso partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que le permitió a la Albiceleste sellar su clasificación a la definición del campeonato.

El conjunto inglés golpeó primero con un gol de Anthony Gordon, pero Argentina reaccionó en el tramo final del compromiso. Enzo Fernández igualó el marcador y, poco después, Lautaro Martínez anotó el tanto de la remontada que desató la celebración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Con este resultado, Argentina disputará la gran final del Mundial 2026 frente a España, en busca de una nueva consagración que amplíe su historia en el fútbol mundial.

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