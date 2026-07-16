De Paul compartió una foto con Messi tras clasificar a la final del Mundial

Rodrigo De Paul volvió a pronunciarse en sus redes sociales tras la clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026. El mediocampista compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a Lionel Messi y el trofeo de la Copa del Mundo, luego de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta, Estados Unidos.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul juntos. Foto: @rodridepaul.

Aunque De Paul no fue titular, ingresó en el segundo tiempo y aportó intensidad y equilibrio al mediocampo argentino. Su presencia coincidió con la reacción de la Albiceleste, que logró igualar el marcador y posteriormente concretó la remontada para asegurar su lugar en la gran final.

Un día después del triunfo, el volante publicó una fotografía en la que se lo ve acostado junto a Messi y el trofeo mundialista. La imagen estuvo acompañada por un mensaje breve, pero cargado de significado: "Buen día, finalistas", reflejando la alegría del plantel tras alcanzar nuevamente la definición del torneo.

Ahora, Argentina buscará conquistar un nuevo título mundial cuando enfrente a España en la final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará este domingo desde las 15:00 (hora de Bolivia) y será transmitido por Red Uno de Bolivia y sus plataformas digitales a partir de las 12:00.

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