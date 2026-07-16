Red Uno habló con leyendas del fútbol tras el pase de Argentina a la final: ¿qué dijeron?

La clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026 dejó reacciones de varias figuras históricas del fútbol mundial. Tras el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, exjugadores y campeones del mundo conversaron con la Red Uno de Bolivia y destacaron el nivel de la Albiceleste y la importancia del resultado.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Cafú, histórico capitán de Brasil y campeón del mundo en 2002. El exlateral brasileño elogió el espectáculo que ofrecerá la definición del torneo y afirmó:

"Ahora a esperar la grandísima final de altísimo nivel".

Por su parte, mientras los exfutbolistas ingleses abandonaron la zona mixta sin brindar declaraciones, las leyendas argentinas expresaron su satisfacción por la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El exdefensor y capitán de la selección argentina, Javier Zanetti, celebró el resultado y resumió su sentir con una frase:

"Este triunfo es bárbaro".

A su vez, Nery Pumpido, campeón del mundo con Argentina en México 1986, también compartió su emoción y recordó a Diego Armando Maradona. "Nosotros apoyamos a Conmebol. Si Diego estuviera, estaría feliz", manifestó.

Las declaraciones fueron recogidas por la Red Uno de Bolivia en la zona mixta del estadio, donde las figuras del fútbol analizaron la clasificación de la Albiceleste a una nueva final mundialista.

Ahora, Argentina buscará un nuevo título cuando enfrente a España en la gran final de la Copa del Mundo 2026.

Mira la programación en Red Uno Play