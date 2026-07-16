"Nadie nos regaló nada": El desahogo de Messi tras quedar entre los mejores

Lionel Messi expresó toda su emoción tras la clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026, luego de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en una semifinal cargada de historia y emociones. En declaraciones a la Red Uno de Bolivia desde la zona mixta, el capitán argentino aseguró que el equipo volvió a demostrar su carácter en uno de los partidos más importantes del torneo.

"Fue increíble haber vivido lo que vivimos hoy y meternos a una final del mundo. Jugar una semifinal contra Inglaterra es muy especial para todos. Antes del partido decíamos que era un encuentro de fútbol y lo jugábamos de esa manera, pero a veces es difícil controlar las emociones. Desde el himno sentimos cosas especiales. Ninguno de nosotros quería perder este partido", afirmó Messi.

El delantero también destacó la alegría que el grupo ha podido brindarle al pueblo argentino durante los últimos años.

"Estoy muy feliz por poder regalarle esta alegría a la Argentina. Este grupo viene regalando alegrías seguidas y gracias a Dios estamos orgullosos de compartir estos momentos con toda la gente. Queremos que disfruten como lo están haciendo en la Argentina", señaló.

Messi recordó que la Selección llegó al Mundial rodeada de cuestionamientos, pero que nunca perdió la confianza en el grupo.

"Llegábamos cuestionados y con muchas dudas, pero yo sabía que este grupo siempre compite, siempre está unido y saca fuerzas de donde no las tiene. Estaba seguro de que íbamos a estar entre los cuatro mejores y hoy nos metimos entre los dos mejores del mundo", sostuvo.

Finalmente, el capitán dejó un mensaje contundente sobre la actualidad de la Albiceleste y el legado que ha construido en los últimos años.

"Venimos de ser campeones del mundo, venimos de ser los mejores del mundo durante los últimos cuatro años, duela a quien le duela y diga lo que diga. Hoy lo demostramos en la cancha: nadie nos regaló nada y volvimos a meternos entre los mejores del mundo", concluyó.

Con la clasificación asegurada, Argentina buscará conquistar un nuevo título cuando enfrente a España en la gran final de la Copa del Mundo 2026.

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