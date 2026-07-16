Red Uno entrevista a hinchas argentinos eufóricos por el pase a la final del Mundial

La ilusión argentina está más viva que nunca. Luego de conseguir el boleto a la final de la Copa del Mundo 2026, los hinchas albicelestes que se encuentran en Estados Unidos compartieron su alegría y emoción a Red Uno de Bolivia.

Los aficionados destacaron la presencia de Lionel Messi y el camino recorrido por la selección argentina hasta llegar al partido decisivo. “Tenemos a un extraterrestre y somos el pueblo más apasionado del universo”, expresó uno de los hinchas, en referencia al capitán argentino.

Otros seguidores recordaron los momentos complicados que atravesó el equipo durante el torneo y resaltaron la capacidad de reacción del plantel. “Sufrimos más con Cabo Verde, con Suiza y con Egipto que con Inglaterra. Dominamos el partido, hicieron un gol y se metieron atrás”, comentó un aficionado.

La superioridad argentina en la semifinal también fue motivo de orgullo para sus seguidores. “Lo demolimos jugando al fútbol, ellos no tenían escapatoria, no podían aguantar más”, señaló otro hincha.

La figura de Messi volvió a ser protagonista en las declaraciones de los aficionados. “Nunca bajamos los brazos, Lionel Messi es lo más grande que hay, lo queremos a todos”, manifestó uno de ellos.

Con la mirada puesta en la gran final ante España, los argentinos ya palpitan un duelo histórico. “Demostramos lo que somos, que se prepare España”, dijo un seguidor, mientras otro agregó: “Es la Finalissima que no se pudo jugar, quiero enfrentarlo a España ahora. Vamos a Nueva York a ganarle a España para que sea la cuarta”.

La celebración también estuvo acompañada por las voces de jóvenes hinchas que dejaron su mensaje de apoyo: “¡Viva Argentina!”, expresaron unas simpatizantes ante las cámaras de Red Uno.

Argentina ahora se prepara para disputar la final del Mundial 2026, donde buscará sumar una nueva estrella a su historia futbolística.

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