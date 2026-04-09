El Alto realizará la primera feria “Bolivia Produce”

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, anunció la realización de la primera feria “Bolivia Produce” en la ciudad de El Alto, una iniciativa orientada a garantizar el acceso a productos básicos a precios accesibles.

Fecha y lugar

La feria se llevará a cabo:

Viernes 10 y sábado 11 de abril

En la Terminal Metropolitana de El Alto

En horario de 08:00 a 17:00

Oferta para la canasta familiar

Según la autoridad, el evento contará con la participación de productores que ofrecerán una amplia variedad de alimentos esenciales, entre ellos:

Verduras y frutas

Huevos

Carne

Fideos

Arroz

Azúcar

“Vamos a tener todo lo necesario para la canasta familiar, con presencia directa de nuestros productores”, destacó Serrano.

Precios accesibles

El objetivo principal de la feria es que las familias puedan acceder a productos de calidad a mejores precios, eliminando intermediarios y promoviendo la producción nacional.

Alta expectativa

El viceministro señaló que existe gran expectativa por la feria, por lo que recomendó a la población asistir temprano.

“Que lleguen temprano, porque muchos productos pueden terminarse rápido”, advirtió.

Impulso a la producción nacional

La iniciativa busca también fortalecer la economía local, promoviendo el consumo de productos bolivianos y generando espacios de comercialización directa entre productores y consumidores.

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