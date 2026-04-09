El Alto realizará la primera feria “Bolivia Produce”

El evento se realizará el 10 y 11 de abril en la Terminal Metropolitana con oferta directa de productores para la canasta familiar.
09/04/2026 19:22
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El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, anunció la realización de la primera feria “Bolivia Produce” en la ciudad de El Alto, una iniciativa orientada a garantizar el acceso a productos básicos a precios accesibles.
Fecha y lugar
Según la autoridad, el evento contará con la participación de productores que ofrecerán una amplia variedad de alimentos esenciales, entre ellos:
Verduras y frutas
“Vamos a tener todo lo necesario para la canasta familiar, con presencia directa de nuestros productores”, destacó Serrano.
Precios accesibles
El objetivo principal de la feria es que las familias puedan acceder a productos de calidad a mejores precios, eliminando intermediarios y promoviendo la producción nacional.
Alta expectativa
El viceministro señaló que existe gran expectativa por la feria, por lo que recomendó a la población asistir temprano.
“Que lleguen temprano, porque muchos productos pueden terminarse rápido”, advirtió.
Impulso a la producción nacional
La iniciativa busca también fortalecer la economía local, promoviendo el consumo de productos bolivianos y generando espacios de comercialización directa entre productores y consumidores.
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