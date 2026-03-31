Gattuso, entre lágrimas: “Le pido disculpas a Italia, no pude hacerlo”

El técnico Gennaro Gattuso no pudo ocultar su tristeza tras la eliminación de la Selección de fútbol de Italia del camino al Mundial. Visiblemente afectado, habló ante los medios con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, dejando un mensaje cargado de dolor y autocrítica.

“Le pido disculpas a Italia, no pude hacerlo. Los chicos no merecían esta paliza por su rendimiento, su entrega, su amor. Tuvimos tres ocasiones para marcar. Es una pena, así es el fútbol. Estoy orgulloso de mis chicos. Duele porque este Mundial era importante para nosotros, para nuestras familias, para toda Italia y para nuestro movimiento. Es un golpe duro para todos”, expresó tras el partido.

El entrenador también hizo referencia a algunas decisiones arbitrales que generaron controversia, aunque evitó profundizar en el tema.

“No quiero hablar del árbitro, pero hubo tantas cosas que no me convencieron”, señaló, dejando entrever su malestar.

Gattuso valoró el compromiso de su equipo pese al resultado adverso y destacó la actitud mostrada en el campo.

“El equipo me sorprendió incluso a mí con lo que pusieron y demostraron. Hacía años que no veíamos a una selección con tanto corazón. Pudimos haber hecho más, pero hoy dimos todo”, afirmó.

Finalmente, volvió a asumir la responsabilidad por la eliminación.

“Pido disculpas porque no pude llevar a Italia al Mundial. Me llevará tiempo superar este duro golpe. Es demasiado decepcionante”, concluyó, en una noche marcada por la frustración y el dolor para todo el fútbol italiano.

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