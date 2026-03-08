Informe advierte que petróleo se acerca a los $us 100

Un informe del diario británico Financial Times advierte que el mercado petrolero internacional se está preparando para un escenario en el que el precio del petróleo podría alcanzar los 100 dólares por barril, en medio de crecientes tensiones geopolíticas y riesgos para el suministro global de crudo.

Según el análisis citado por el medio, operadores y analistas del sector energético consideran que el mercado enfrenta uno de sus mayores desafíos recientes, debido a conflictos en regiones clave para la producción de petróleo y posibles interrupciones en rutas estratégicas de transporte.

El reporte señala que la volatilidad del mercado ha aumentado en las últimas semanas y que los precios del crudo ya han registrado importantes incrementos, acercándose a niveles que no se veían desde hace varios años.

Expertos del sector advierten que, si las tensiones y restricciones en la oferta continúan, el petróleo podría superar nuevamente la barrera de los 100 dólares por barril, lo que tendría un impacto directo en el costo de los combustibles y en la inflación global.

El informe destaca que la situación mantiene en alerta a los mercados energéticos y a los países importadores de crudo, que siguen de cerca la evolución de los precios ante posibles repercusiones económicas.

Mira la programación en Red Uno Play