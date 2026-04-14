(VIDEO) Impresionante vea como fue el accidente de micro en Sopocachi

Un micro colisionó contra una vivienda en la zona de Alto Sopocachi, generando alarma entre vecinos del sector. El hecho ocurrió cerca de la plaza del Cóndor y habría sido provocado por fallas mecánicas; el impacto generó daños materiales de consideración.

Posibles fallas mecánicas

De acuerdo con el informe preliminar de Tránsito, la causa del siniestro estaría relacionada con aparentes fallas mecánicas, situación que aún se encuentra en proceso de investigación. El vehículo involucrado sería un micro de color azul con blanco, características propias del transporte público que circula por el sector.

“Se presume que el hecho estaría vinculado a fallas mecánicas, pero esto aún está en investigación”, informó Boris Mendoza, de la División de Tránsito de la Policía de La Paz.

Sin daños personales

Afortunadamente, el accidente no dejó personas heridas, aunque sí provocó daños materiales de consideración tanto en el vehículo como en la infraestructura de la vivienda afectada.

“No se registraron daños personales, solamente materiales”, señalaron desde Tránsito.

Zona de riesgo

El impacto se produjo en inmediaciones de la plaza del Cóndor y calles adyacentes, una ruta habitual de circulación de micros de transporte público. Además, el choque ocurrió cerca de una instalación de gas domiciliario, lo que elevó el riesgo en el lugar.

Sin embargo, no se reportaron daños mayores ni fugas, evitando consecuencias más graves.

Vea el video del accidente

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