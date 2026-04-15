Qué hacer ante un caso de negligencia médica y cómo iniciar una denuncia: esto dice un especialista

La denominada negligencia médica, aunque no está contemplada de forma específica en el Código Penal boliviano, puede ser sancionada bajo figuras como lesiones leves, graves o gravísimas, dependiendo del daño ocasionado al paciente, según explicó un especialista en el área legal.

“El concepto de negligencia médica como tal no está tipificado, pero sí se sancionan las consecuencias, es decir, las lesiones que se generen producto de una mala práctica”, explicó.

En ese sentido, se considera que existe mala praxis cuando un paciente es sometido a un tratamiento innecesario o inadecuado que deriva en complicaciones o daños a su salud.

“Si te realizan un procedimiento que no necesitabas y eso te genera un perjuicio o incapacidad, ahí ya se puede hablar de una responsabilidad”, detalló.

El grado del daño será clave para determinar la sanción. Por ejemplo, si la afectación genera hasta 90 días de impedimento, podría tratarse de lesiones graves o incluso gravísimas, lo que conlleva consecuencias penales más severas.

Para iniciar una denuncia, la víctima debe contar con respaldo médico.

“Se necesita un informe de un especialista que establezca que hubo un daño o que el procedimiento no era necesario”, indicó el abogado, subrayando la importancia de la documentación técnica.

Respecto a los plazos, recordó que estos delitos tienen tiempos de prescripción que pueden variar entre dos y ocho años, por lo que recomendó iniciar acciones legales lo antes posible para evitar que el caso quede sin efecto. El proceso judicial, sin embargo, puede ser largo.

En cuanto a las sanciones, estas pueden incluir penas privativas de libertad de entre cuatro y seis años, dependiendo de la gravedad del caso. Además, una vez concluido el proceso, la víctima puede solicitar un resarcimiento económico por los daños ocasionados.

El especialista también se refirió a otras problemáticas en el sistema de salud, como la falta de atención o la escasez de fichas en hospitales públicos, situaciones que —aclaró— no constituyen delitos penales, pero sí pueden derivar en sanciones administrativas.

Finalmente, advirtió sobre prácticas irregulares en clínicas privadas, como la retención de pacientes por falta de pago.

“Nadie puede ser privado de su libertad por una deuda. En esos casos corresponde presentar una acción de libertad”, puntualizó.

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