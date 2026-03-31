Cochabamba se alista con pantallas gigantes y alta expectativa para ver a Bolivia ante Irak

La ciudad de Cochabamba se prepara para vivir una jornada histórica con la instalación de pantallas gigantes, banners y espacios públicos habilitados para que la población siga el decisivo partido de la selección boliviana frente a Irak.

En la plaza de Las Banderas ya se inició el armado de la infraestructura para una pantalla gigante, donde se espera la concentración masiva de hinchas que buscarán alentar a La Verde en un encuentro clave rumbo al Mundial 2026.

Otro de los puntos que concentrará gran cantidad de personas será El Prado cochabambino, donde restaurantes y locales instalarán pantallas para recibir a los aficionados. Se prevé una importante afluencia de público en esta zona, que se perfila como uno de los principales puntos de reunión.

Además, en distintos sectores de la ciudad, como en la plaza de Las Banderas, se colocaron banners de gran tamaño en apoyo a la selección, reflejando el entusiasmo y la expectativa de la población.

Bolivia disputará este martes, a las 23:00 (hora boliviana), el partido más importante de los últimos 30 años, cuando enfrente a Irak en la final del repechaje. De lograr la victoria, el equipo nacional asegurará su clasificación al Mundial, algo que no ocurre desde Estados Unidos 1994.

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