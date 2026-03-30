¡Que no te falle el internet!: Cómo ver el duelo Bolivia vs. Irak en vivo por la Red Uno

El país contiene el aliento. Tras más de tres décadas de espera, la selección boliviana de fútbol se encuentra a tan solo 90 minutos de hacer historia. Este martes 31 de marzo, "La Verde" se enfrentará a Irak en la final definitiva del repechaje rumbo al Mundial 2026, y la Red Uno ha preparado un despliegue multiplataforma para que ningún boliviano se quede fuera de esta cita con el destino.

El encuentro, que promete paralizar el territorio nacional, arrancará a las 23:00 (hora de Bolivia). Para asegurar una experiencia fluida y sin interrupciones, la "Casa Naranja" habilitará diversas vías de transmisión.

¿Dónde y cómo ver el partido en vivo?

Para que el internet o la falta de un televisor cerca no sean una excusa, existen tres formas principales de seguir el duelo:

Señal Abierta: Transmisión a nivel nacional por las pantallas de Red Uno. Plataforma Digital: Podrás seguir el minuto a minuto en alta definición a través de RedUno.com.bo. Cables Autorizados: Disponible en las grillas de los principales operadores del país.

Además, para quienes buscan una experiencia interactiva, se activará el formato "Firmes con La Verde" en redes sociales, donde habrá análisis en tiempo real, reacciones y la pasión de la hinchada conectada digitalmente.

El camino a la gloria: Bolivia vs. Irak

La selección nacional llega a esta instancia con el ánimo por las nubes tras una sufrida pero esperanzadora victoria por 2-1 ante Surinam. Ese triunfo no solo demostró el carácter del equipo, sino que encendió una ilusión que no se sentía desde 1993.

Al frente estará Irak, un rival que no conoce la rendición. Los asiáticos sellaron su boleto a esta final tras eliminar a Emiratos Árabes Unidos en una dramática tanda de penales, demostrando que son especialistas en resistir la presión de los momentos críticos.

Consejos para la audiencia

Debido a la alta demanda de datos que generan este tipo de eventos históricos, se recomienda a los usuarios que opten por la señal digital conectarse a una red Wi-Fi estable o verificar sus paquetes de datos con antelación.

Bolivia está a un paso de volver a la máxima cita del fútbol mundial. La cita es este martes a las 23:00: un partido, un sueño y todo un país unido a través de una sola señal. ¡Vamos, Bolivia!

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