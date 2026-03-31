Cochabamba se paraliza y se viste de gala para alentar a "La Verde" en su cita con la historia

La Llajta despertó con un solo sentimiento: el sueño mundialista. A pocas horas del pitazo inicial del trascendental encuentro entre Bolivia e Irak, la ciudad se ha convertido en un gigantesco escenario de fiesta y patriotismo. Desde tempranas horas, familias enteras, jóvenes y niños han tomado los puntos estratégicos de concentración, luciendo con orgullo la camiseta de la selección y portando la tricolor nacional.

Puntos de encuentro y pantallas gigantes

La Plaza de las Banderas se ha consolidado como el epicentro del fervor futbolero. Allí, una logística impresionante que incluye pantallas gigantes, sistemas de sonido y sillas, espera recibir a una multitud que vibrará con cada jugada. Pero no es el único lugar; la Avenida Pando también se ha transformado en una zona de "fan fest" con la instalación de tres pantallas adicionales y escenarios para espectáculos en vivo.

"Todos los cochabambinos vengan en familia a vivir estos momentos que nos podrían llevar al Mundial. Es totalmente gratuito", invitó Oscar Velarde, director de Desarrollo Productivo, destacando la coordinación con la alcaldía y empresas privadas para brindar comodidad a los asistentes.

Música y cábalas en la previa

Para calentar los motores antes del partido de las 23:00, se ha preparado una cartelera artística de lujo. En la Plaza de las Banderas, grupos animarán a la gente gracias a la gestión de Entel. Por su parte, la Avenida Pando contará con la presencia de DJs internacionales y el apoyo especial del músico argentino Gitano Roma, quien expresó el sentir de la región: "Todo el pueblo sudamericano quiere que Bolivia llegue a ese mundial".

El "Efecto Miguelito" y la economía local

El comercio también vive su propia fiesta. Los emprendedores locales reportan que el stock de camisetas está prácticamente agotado, también el muñeco y la polera de Miguelito Terceros son los objetos más buscados por los fanáticos. El pálpito general en las calles es de un optimismo desbordante, con marcadores que oscilan entre el 2-1 y el 3-1, apostando por los goles de Terceros, Paniagua y Godoy.

Transmisión ininterrumpida

Para quienes prefieran seguir el minuto a minuto desde sus hogares o dispositivos, Red Uno de Bolivia llevará adelante una cobertura total. La previa arrancará a las 21:00 en redes sociales y a las 22:00 por televisión abierta con una edición especial de "Que No Me Pierda", culminando con la transmisión en vivo del partido a partir de las 23:00.

Cochabamba ya está lista. Solo 90 minutos separan a un país entero de la gloria, y la Llajta promete alentar hasta el último segundo para que este 31 de marzo quede grabado en la historia dorada del fútbol boliviano.

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