Transportistas se visten de rojo, amarillo y verde para apoyar a la selección en el sueño mundialista

Hoy las arterias de Sucre, han dejado de ser simples rutas de tránsito para transformarse en un lienzo vibrante de identidad y fervor deportivo. Choferes de la ciudad lideraron esta metamorfosis visual, vistiendo con orgullo la tricolor, poleras de selección y decorando sus unidades con cintas que flamean al ritmo de una expectativa que paraliza a la región.

El asfalto boliviano se ha convertido en la antesala del Estadio BBVA en Monterrey, donde esta noche se definirá el destino mundialista frente al seleccionado de Irak. Los parabrisas reflejan no solo el camino habitual, sino el nerviosismo compartido de una ciudadanía que encontrará esta noche la respuesta a décadas de anhelo futbolístico.

A las 23:00 horas, mediante la transmisión de Red Uno, el motor de los micros se detendrá para dar paso al grito contenido de una nación que se juega su presencia en la máxima cita del balompié. Esta movilización espontánea demuestra que, más allá de la táctica en la cancha, la verdadera clasificación comienza en el corazón de quienes sostienen la fe desde sus puestos de trabajo.

Foto: Periodismo que cuenta.

Mira la programación en Red Uno Play