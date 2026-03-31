Bomberos subirán el Huayna Potosí en actividades por Semana Santa

El operativo incluye apoyo a peregrinos en rutas clave, con personal desplegado y puntos de atención en distintos sectores.
31/03/2026 9:53
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En el marco de las actividades por Semana Santa y la conmemoración del Bicentenario, el Grupo BERSA de Bomberos anunció una expedición especial al nevado Huayna Potosí, como parte de sus operativos y actos institucionales.
El ascenso forma parte de una serie de actividades que incluyen caminatas, recorridos y homenajes a los 200 años de la Policía Boliviana, así como el despliegue de personal en distintos puntos del país.
“Se realizarán recorridos y caminatas en diferentes sectores, y uno de los principales será el ascenso al Huayna Potosí”, informó el director departamental de Bomberos, Pavel Tovar, destacando el carácter simbólico y operativo de esta actividad en alta montaña.
Paralelamente, se ejecuta un amplio operativo de apoyo a los peregrinos que se dirigen al santuario de Copacabana y otras rutas tradicionales de Semana Santa, como los Yungas y el camino del Inca.
Al menos 70 bomberos fueron desplegados en puntos estratégicos, donde se instalaron carpas de atención para brindar asistencia médica básica, control de signos vitales, masajes y suministro de medicamentos como analgésicos y antiinflamatorios.
“Queremos garantizar que los peregrinos realicen su recorrido de forma segura y con el acompañamiento necesario”, señalaron autoridades, al destacar la importancia de la prevención durante estas jornadas.
El operativo también contempla presencia en los puntos de partida y en carretera, especialmente en horarios nocturnos, cuando se registra mayor flujo de caminantes.
Las actividades del Grupo BERSA y del personal de emergencias forman parte de un esfuerzo integral que combina la seguridad, el apoyo a la ciudadanía y la conmemoración institucional, en una de las épocas más significativas del calendario religioso en Bolivia.
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