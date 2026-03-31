Cívicos cuestionan contradicciones del Órgano Electoral por mesas observadas en Santa Cruz

El Comité pro Santa Cruz observó contradicciones en el Órgano Electoral respecto a las mesas anuladas del proceso electoral del pasado 22 de marzo en el departamento.

El primer vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, cuestionó a las autoridades electorales por la falta de una posición clara frente a la segunda vuelta para la elección de gobernador.

“El ente electoral está haciendo que dudemos de la democracia. Pónganse de acuerdo; no es correcto lo que están haciendo desde lo departamental y lo nacional. Tienen que sentarse y definir una postura por el bien de la ciudadanía, del voto y de la gente que no ha podido votar”, manifestó.

Sobre el caso de San Ignacio de Velasco, donde el Tribunal Electoral Departamental dispuso repetir la votación este domingo en mesas observadas por problemas logísticos, Zambrana se refirió a la postura asumida por sectores locales.

“La Asamblea de San Ignacio ha tomado una decisión: quieren una nueva elección porque consideran que el proceso fue manoseado. Hubo inhabilitaciones que no debieron darse y, sobre todo, irregularidades en la votación”, sostuvo.

El dirigente cívico denunció presunta negligencia de las autoridades electorales, señalando que estas acciones ponen en duda la institucionalidad democrática.

El pronunciamiento surge luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocara a segunda vuelta en cinco departamentos del país. Sin embargo, en Santa Cruz el proceso quedó en suspenso debido a la repetición de votación en mesas observadas.

Las dudas sobre la conducción del proceso generaron incertidumbre en el cívico, porque el número de mesas en las que se va a repetir el voto no coinciden con el reporte brindado por el ente nacional con el ente departamental.

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