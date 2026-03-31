El director de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba, Ever Rojas, presentó el plan de cierre de vías por las actividades de Semana Santa.

Las medidas comienzan este jueves con la visita de templos, que iniciará a las 17:00 horas, y se extenderán al recorrido de la procesión del Santo Sepulcro el viernes.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, dijo que se cerrarán calles y avenidas aledañas a los templos.

Jueves Santo

Para el jueves, desde las 16:00 horas, se cerrarán calles en cercanías de la plaza principal, incluyendo Mayor Rocha, calle México, parte oeste de la calle Hamiraya y Calama, hacia el sector sur de la plaza, para facilitar la visita a los templos, que se prolongará hasta la medianoche.

Viernes Santo

Este viernes 3 de abril, sostuvo que la procesión del Santo Sepulcro iniciará a las 18:00 horas, con el siete de vías activado desde las 17:00 para coordinar el tránsito y el recorrido sin inconvenientes.

El recorrido del Santo Sepulcro comenzará en calle General Achá y Batista, siguiendo por calle Baptista hacia La Heroínas, luego por la avenida Ayacucho hasta la calle Jordán continuando hacia la San Martín, empalmando nuevamente con la avenida Heroínas, bajando por la calle España, bordeando el lado norte y oeste de la plaza principal hasta ingresar a la Catedral, en la intersección con calle Sucre, donde finalizará la procesión.

El sábado por la madrugada, la procesión retornará desde calle Esteban Arce y calle Sucre hacia la General Achá y Batista, a partir de las 5:00 horas, con circulación de vehículos limitada.

Estas medidas buscan garantizar el desarrollo seguro de las actividades religiosas, protegiendo a los visitantes y facilitando el flujo vehicular de manera ordenada

Puntualizó que personal de la Guardia Municipal supervisará principalmente las avenidas Heroínas y Ayacucho, donde no se permitirá la circulación de vehículos, asegurando la seguridad de los visitantes.

Se estima que el acto concluirá alrededor de las 20:30 horas, habilitando las vías de manera progresiva conforme avance la procesión.



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