TEMAS DE HOY:
pastor muerto accidente de tránsito ASALTO

33ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Semana Santa en Cochabamba: estas calles estarán cerradas por procesiones

La Alcaldía de Cochabamba anunció el cierre de vías para este jueves y viernes por Semana Santa para que los conductores tomen sus previsiones.

Cristina Cotari

31/03/2026 14:24

Alcaldía de Cochabamba anuncia cierres de calles por Semana Santa. Foto: Concejo de Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El director de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba, Ever Rojas, presentó el plan de cierre de vías por las actividades de Semana Santa.

Las medidas comienzan este jueves con la visita de templos, que iniciará a las 17:00 horas, y se extenderán al recorrido de la procesión del Santo Sepulcro el viernes.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, dijo que se cerrarán calles y avenidas aledañas a los templos.

Jueves Santo

Para el jueves, desde las 16:00 horas, se cerrarán calles en cercanías de la plaza principal, incluyendo Mayor Rocha, calle México, parte oeste de la calle Hamiraya y Calama, hacia el sector sur de la plaza, para facilitar la visita a los templos, que se prolongará hasta la medianoche.

Viernes Santo

Este viernes 3 de abril, sostuvo que la procesión del Santo Sepulcro iniciará a las 18:00 horas, con el siete de vías activado desde las 17:00 para coordinar el tránsito y el recorrido sin inconvenientes.

El recorrido del Santo Sepulcro comenzará en calle General Achá y Batista, siguiendo por calle Baptista hacia La Heroínas, luego por la avenida Ayacucho hasta la calle Jordán continuando hacia la San Martín, empalmando nuevamente con la avenida Heroínas, bajando por la calle España, bordeando el lado norte y oeste de la plaza principal hasta ingresar a la Catedral, en la intersección con calle Sucre, donde finalizará la procesión.

El sábado por la madrugada, la procesión retornará desde calle Esteban Arce y calle Sucre hacia la General Achá y Batista, a partir de las 5:00 horas, con circulación de vehículos limitada.

Estas medidas buscan garantizar el desarrollo seguro de las actividades religiosas, protegiendo a los visitantes y facilitando el flujo vehicular de manera ordenada

Puntualizó que personal de la Guardia Municipal supervisará principalmente las avenidas Heroínas y Ayacucho, donde no se permitirá la circulación de vehículos, asegurando la seguridad de los visitantes.

Se estima que el acto concluirá alrededor de las 20:30 horas, habilitando las vías de manera progresiva conforme avance la procesión.


.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD