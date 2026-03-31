¿Aliado o enemigo? El clima en Monterrey que podría influir en el destino de La Verde

La selección boliviana de fútbol enfrenta este martes a su similar de Irak en un partido único que determinará al último clasificado para el Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey a las 23:00 hora boliviana y será transmitido para todo el país a través de la señal de Red Uno.

Para el inicio del compromiso, se pronostica un clima predominantemente bochornoso con una temperatura que oscilará los 24°C al caer la noche. La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando el 65%, lo que podría incrementar la sensación de desgaste físico en los jugadores de ambos planteles.

Probabilidades de lluvia y ráfagas de viento

Los reportes meteorológicos indican una probabilidad de chubascos ocasionales del 36% que podrían presentarse de manera rápida durante el desarrollo del juego. Asimismo, se esperan ráfagas de viento provenientes del sureste con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora que afectarían la trayectoria del balón en jugadas aéreas.

El factor climático como condicionante

La combinación de alta humedad y la posibilidad de lluvia ligera generará un campo de juego rápido, beneficiando potencialmente el despliegue técnico sobre el físico. Los especialistas sugieren que los cambios bruscos de temperatura en la región de Nuevo León exigirán una hidratación estratégica para los dirigidos por Óscar Villegas.

El ganador de este repechaje intercontinental asegurará su presencia en la máxima cita del balompié integrándose al exigente Grupo I de la competencia. Bolivia busca romper una racha de 32 años sin asistir a una Copa del Mundo tras su histórica participación en la edición de Estados Unidos 1994.

Mira la programación en Red Uno Play